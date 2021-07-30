الصفحة الدولية

أذربيجان تنفي مزاعم أرمينيا بإسقاط طائرات مسيرة


نفت وزارة الدفاع في أذربيجان، بيانا للقوات المسلحة الأرمنية عن إسقاط طائرات بدون طيار أذربيجانية، ووصفت الادعاءات بالتضليل.

وقالت الوزارة، في بيان، "نؤكد أن المعلومات التي نشرها الجانب الأرمني حول إسقاط مزعوم لطائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني فوق منطقة باساركيشار، عديمة الأساس ولا تتوافق مع الواقع".

وتابعت، "نعلن من جانبنا، أن هذه ليست إلا معلومات مضللة أخرى من جانب الخصم".

وفي وقت سابق، ذكر ممثل المكتب الصحفي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية صاموئيل أساتريان، أن جيش بلاده تمكن من التصدي لمحاولة انتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة طائرات بدون طيار.

وأكد أساتريان، أن وسائط الدفاع الجوي الوطنية، أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أذربيجان تنفي مزاعم أرمينيا بإسقاط طائرات مسيرة
قلق عالمي: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة
روسيا تسجل نحو 157 الف وفاة بكورونا منذ تفشي الوباء
طبيبة تنصح المتعافين من كورونا باتباع هذا النظام الغذائي
تونس .. المشيشي يعلق على مزاعم تعرضه للضرب في القصر الرئاسي
مصر.. الحكم بإعدام 24 عنصرا من جماعة الإخوان
فريق طبي يتوصل لأول علاج محتمل لكورونا والإنفلونزا
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن ضبط شحنة أسلحة جنوب شرق البلاد
السلطات النيجيرية تطلق سراح الشيخ المجاهد إبراهيم الزكزاكي زعيم الشيعة في نيجيريا
بعد اتهامه بـ"إثارة القلاقل".. محكمة صينية تقضي بسجن ملياردير 18 عاما
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك