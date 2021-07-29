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طبيبة تنصح المتعافين من كورونا باتباع هذا النظام الغذائي


قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح الغذائية للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا، من أجل التعافي بشكل أسرع.

وتحدثت طبيبة الغدد الصماء، يورغيتا فارايفا، عن البرنامج الغذائي الأفضل للأشخاص الذين تعافوا من مرض كورونا، قائلة إن "النظام الغذائي المتنوع والمتوازن يلعب دورا كبيرا في عملية التعافي وفي الوقت ذاته يجب أن يكون مرتفع السعرات الحرارية، ما يصل الى 20-30 سعرة حرارية لكل 1 كيلوغرام من وزن الجسم وبشكل يومي، مع مراعاة الحالة البدنية ووزن الجسم".

وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تواجد البروتينات بكميات كبيرة لمكافحة ضمور العضلات أثناء فترة المرض.

وأضافت الطبيبة "يجب أن تكون هناك كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي من 1.2 إلى 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لمكافحة ضعف العضلات، مع مراعاة حالة الكلى. وينصح بتناول ما لا يقل عن ثلاث أو أربع حصص من هذه المواد بشكل يومي: الحليب ومنتجات الألبان واللبن والجبن والأسماك والبيض والدواجن واللحوم (لا يتم تضمين النقانق والنقانق) والفاصوليا والفول وفول الصويا".

وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه كلما زاد تنوع النظام الغذائي كلما زادت كمية العناصر الغذائية التي يحتاجها المريض.

كما ونصحت الطبيبة بضرورة تناول الفواكه والخضراوات الموسمية واستهلاك ما لايقل عن 5 حصص (حوالي 80 غراما لكل وجبة) بشكل يومي.

وكذلك نوَّهت إلى ضرورة عدم التخلي عن البرامح الغذائية التي كان يتبعها المريض قبل إصابته، على سبيل المثال عدم الأكل ليلا، وتناول آخر وجبة قبل 3 إلى 4 ساعات من موعد النوم.

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طبيبة تنصح المتعافين من كورونا باتباع هذا النظام الغذائي
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