الصفحة الدولية

تونس .. المشيشي يعلق على مزاعم تعرضه للضرب في القصر الرئاسي


نفى رئيس الحكومة التونسي المُقال هشام المشيشي، اليوم الخميس، تعرضه لاعتداء بالضرب يوم 25 تموز/يوليو 2021 في القصر الرئاسي.

وقال المشيشي في تصريح صحفي، ”قطعا لا.. للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف، حفظ الله تونس، وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل، يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة“.

وأضاف المشيشي، ”أنفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف، ولست ممنوعا من التصريحات، ولا من أي شيء، أنا اليوم مواطن لا يهتم إلا بأمر عائلته، ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، ولن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس“.

ونفى رئيس الحكومة المقال ما جرى تداوله، حول تقديمه الاستقالة تحت تهديد السلاح، وقال: ”أبدا.. كتبت البيان وأنا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي، والأهم أنني كتبته عن قناعة تامة“.

وكان موقع ”ميدل إيست آي“ البريطاني نشر، يوم الأربعاء، تقريرا حول التطورات التي تعيشها تونس، حيث زعم فيه تعرض رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لاعتداء جسدي في قصر قرطاج، يوم الأحد 25 تموز/يوليو، وهو تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طبيبة تنصح المتعافين من كورونا باتباع هذا النظام الغذائي
تونس .. المشيشي يعلق على مزاعم تعرضه للضرب في القصر الرئاسي
مصر.. الحكم بإعدام 24 عنصرا من جماعة الإخوان
فريق طبي يتوصل لأول علاج محتمل لكورونا والإنفلونزا
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن ضبط شحنة أسلحة جنوب شرق البلاد
السلطات النيجيرية تطلق سراح الشيخ المجاهد إبراهيم الزكزاكي زعيم الشيعة في نيجيريا
بعد اتهامه بـ"إثارة القلاقل".. محكمة صينية تقضي بسجن ملياردير 18 عاما
مصادر: كوشنر يعتزل السياسة
روسيا.. اصابات كورونا تواصل الارتفاع والوفيات تلامس الـ800 حالة
الصحة العالمية لا تنصح حاليا بتلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك