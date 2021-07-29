الحرس الثوري الإيراني يعلن عن ضبط شحنة أسلحة جنوب شرق البلاد

أعلن "مقر القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عن ضبط شحنة أسلحة تابعة لـ"مجموعات إرهابية" في جنوب شرق إيران.

وقالت العلاقات العامة لـ"مقر القدس" إنه "إثر عمليات استخباراتية، تمكن عناصر هذا المقر من ضبط 34 قطعة سلاح من نوع مسدسات مع معداتها في منطقة سراوان الحدودية".

وأضافت أن "المجموعات الإرهابية كانت بصدد استخدام هذه الأسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وقد تم إحباط محاولاتهم الإرهابية من خلال يقظة مقاتلي مقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية".