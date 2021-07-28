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مصادر: كوشنر يعتزل السياسة


قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن جاريد كوشنر، الذي كان مستشارا كبيرا للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يعتزم ترك السياسة والتركيز على تأسيس شركة استثمارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها، اليوم الأربعاء، أن كوشنر، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركات "كوشنر كومبانيز" والذي شغل منصب المستشار الكبير للرئيس الجمهوري في البيت الأبيض حيث يعتبر مصمما لسياساته في الشرق الأوسط، يعمل حاليا على المراحل الأخيرة من إطلاق شركة استثمارية تسمى "أفينيتي بارتنرز" ستتخذ من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مقرا لها.

وقال شخصان مطلعان على الخطة وطلبا عدم نشر اسميهما، إن كوشنر، وهو زوج إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، يتوق أيضا إلى فتح مكتب في إسرائيل لتشجيع الاستثمارات الإقليمية بربط الاقتصاد الإسرائيلي بالهند وشمال أفريقيا والخليج.

وليست لدى المصادر تفاصيل عن المستثمرين المحتملين في الشركة التي قالوا إنها ما زالت في مرحلة التخطيط.

وقضى كوشنر الأشهر الستة الماضية مع أسرته في ميامي ويؤلف كتابا عن عمله في البيت الأبيض من المتوقع نشره أوائل العام المقبل.

وساعد كوشنر في عقد اتفاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في عملية استغرقت ستة أشهر في العام الماضي.

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