إيران تسجل 27 ألف إصابة و268 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها نحو 27 ألف إصابة و268 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 27146 حالة، مقارنة مع 18632 السبت، ليصل العدد العام للحالات المسجلة إلى مستوى 3256856.

وذكر البيان أنه تم إدخال 2935 شخصا من بين المصابين الجدد إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن هناك 4863 مريضا بشكل عام ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 268 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 259 في بيانات السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 88800 شخص.

كما أفادت الإحصائية الجديدة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 3256856، وتلقى 7.871 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد الفيروس، بينهم 2.394 حصلوا كذلك على الجرعة الثانية.