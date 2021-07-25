رئيسي لوزير خارجية قطر: لقد أثبتت إيران أنها شريك موثوق وصديق يعتمد عليه

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن بلاده أثبتت أنها "شريك موثوق وصديق يعتمد عليه"، خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران.

وأوضح رئيسي أن "دولتي إيران وقطر شقيقتان وشريكتان إقليميتان"، وأن "لطهران مصلحة خاصة في العلاقات مع الدوحة"، مضيفا أن "أولوية السياسة الخارجية للحكومة المستقبلية ستكون العلاقة مع الجيران".

وشدد رئيسي على أن السبيل إلى إرساء أمن واستقرار دائمين في المنطقة هو تعاون دول المنطقة وتبادل الثقة ورفض التدخل الأجنبي في المنطقة.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية القطري رئيسي بفوزه في الانتخابات، لافتا إلى أن: "قطر تسعى إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لضمان الأمن في المنطقة بالتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية".