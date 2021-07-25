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من اليابان.. ’عقار’ يقضي على كورونا في 5 أيام


بدأت شركة (Shionogi & Co) اليابانية تجربة عقار على الإنسان للشفاء من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تصريح المدير التنفيذي للشركة، إيساو تيشيروغي، أن الحبوب (العقار) التي يجب تناولها مرة واحدة في اليوم نظريا يجب أن تقضي على الفيروس خلال 5 أيام.

وأضاف أن العقار يمنع نشاط البروتياز، وهو إنزيم ينسخ الفيروس من خلاله نفسه داخل الخلايا البشرية. وأشار تيشيروغي إلى أن شركته تخطط لجذب ما بين 50 و100 شخص في اليابان للمشاركة في تجربتها.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في وقت لاحق من العام الجاري مرحلة التجربة الجديدة باستخدام الدواء الوهمي. وأضافت الصحيفة أن التجارب ستستمر على الأرجح إلى ما قبل بداية العام المقبل

وليس من المعروف حتى الآن، فيما إذا كانت الأدوية التي يتم اختبارها، ستكون قادرة على إنقاذ المرضى من المضاعفات ومساعدتهم على تجنب دخول المستشفى.

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