السعودية تسجل ارتفاعاً بإصابات ووفيات كورونا

سجلت السعودية، اليوم السبت، 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف لهذا المؤشر، مقارنة مع بيانات أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1256 إصابة، مقابل 1247 الجمعة، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 516949 إصابة، بينها 10829 نشطة، و1385 حرجة.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 14 وفاة جديدة ناجمة عن هذا المرض، مقارنة مع 11، أمس الجمعة، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8155 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 497965 شخصا، بعد تسجيل 1155 حالة شفاء جديدة.