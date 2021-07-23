إيران.. أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في إيران تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و210 حالات وفاة.

وجاء في بيان الصحة، اليوم الجمعة: " تم تسجيل 21814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 3.645.654، كما تم تسجيل 210 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 88273".

وأضافت الوزارة ان عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 3.220.445 ، وعدد الحالات الحرجة 4696 شخصا يرقدون في غرف العناية المركزة.