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الصين تهاجم الصحة العالمية بسبب خطة "منشأ كورونا"


أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين عن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا في الصين.

الصين تعلن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية الجديد للتحقيق في أصل كورونا منظمة الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لدراسة أصل كورونا

وقال نائب رئيس اللجنة، تسنغ يي شين، إن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.

وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية، مضيفا: "نحن نعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصل الفيروس يجب أن تستند إلى نتائج المرحلة الأولى التي جرت في الصين.

واقترحت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا، ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت المنظمة السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

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