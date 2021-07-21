الصفحة الدولية

تصريح هام من الصحة العالمية حول تطورات كورونا


قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض. ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة. لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب زيادة اصابات كورونا.. كوريا الجنوبية تعلن حالة التأهب القصوى
تصريح هام من الصحة العالمية حول تطورات كورونا
ايران تسجل اكثر من 27 الف اصابة بكورونا في يوم واحد
هل فيروس كورونا طبيعي المنشأ ام اصطناعي؟ علماء صينيون يحسمون الجدل
واشنطن.. صدور أول حكم بسجن متهم باقتحام الكابيتول
فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا
الكشف عن لقاح جديد ضد فايروس كورونا
بريطانيا تحجم عن تطعيم اليافعين ضد كورونا
كم بلغت مرابح ترامب خلال ولايته الرئاسية؟
إيران: عدد مصابي كورونا في مستشفيات طهران يتجاوز الـ8 آلاف
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك