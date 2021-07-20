ايران تسجل اكثر من 27 الف اصابة بكورونا في يوم واحد

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 27 الف اصابة بفيروس كورونا و250 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت دائرة العلاقات العامة ب‍وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الى "تسجيل 27 الفا و444 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و576 الفا و148 شخصا".

ولفتت الى "تسجيل 250 وفاة جديدة ليرتفع العدد الى 87 الفا و624 حالة وفاة منذ تفشي الوباء".

وأضافت أن "3 آلاف و36 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و422 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت، ان "اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و168الفا و834 شخصا لغاية الآن".