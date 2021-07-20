الصفحة الدولية

ايران تسجل اكثر من 27 الف اصابة بكورونا في يوم واحد


اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 27 الف اصابة بفيروس كورونا و250 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت دائرة العلاقات العامة ب‍وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الى "تسجيل 27 الفا و444 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و576 الفا و148 شخصا".

ولفتت الى "تسجيل 250 وفاة جديدة ليرتفع العدد الى 87 الفا و624 حالة وفاة منذ تفشي الوباء".

وأضافت أن "3 آلاف و36 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و422 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت، ان "اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و168الفا و834 شخصا لغاية الآن".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تسجل اكثر من 27 الف اصابة بكورونا في يوم واحد
هل فيروس كورونا طبيعي المنشأ ام اصطناعي؟ علماء صينيون يحسمون الجدل
واشنطن.. صدور أول حكم بسجن متهم باقتحام الكابيتول
فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا
الكشف عن لقاح جديد ضد فايروس كورونا
بريطانيا تحجم عن تطعيم اليافعين ضد كورونا
كم بلغت مرابح ترامب خلال ولايته الرئاسية؟
إيران: عدد مصابي كورونا في مستشفيات طهران يتجاوز الـ8 آلاف
روسيا تسجل ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا
عشية رفع القيود.. رئيس وزراء بريطانيا يدخل الحجر الصحي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك