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هل فيروس كورونا طبيعي المنشأ ام اصطناعي؟ علماء صينيون يحسمون الجدل


أفادت مجلة Science China Life Sciences، بأن مجموعة علماء من الصين، أثبتت أن أصل فيروس كورونا، لا يمكن إلا أن يكون طبيعي المنشأ، ولا يمكن لهذا الفيروس الظهور في المختبر.

وذكرت المقالة، أن أكثر من 20 عالما صينيا وكذلك باحثة بريطانية تعمل في الصين، نفذوا دراسة علمية واستنتجوا أن الفيروس التاجي من أصل طبيعي.

وكدليل لإثبات ذلك، استخدم هؤلاء الباحثون، نظرية التطور والأفكار ذات الصلة بها. وأشار العلماء إلى أن فيروس SARS-CoV-2 قد تكيف بشكل جيد للغاية مع البشر مقارنة بعينة SARS-CoV لعام 2003. وشددت المجموعة على أن هذا المستوى من القدرة على التكيف، تبلور وتطور على ما يبدو، خلال فترة طويلة.

ويرى العلماء، أنه قبل تفشي وباء كوفيد-19، تعرض الفيروس لشكل من أشكال التطور في البشر، مما أدى إلى حصوله على هذه الدرجة من القدرة على التكيف، ولا يزال غامضا كيف حدث ذلك بالضبط، ولكن فيروس SARS-CoV-2 لم يكن بمقدوره التطور في سوق الحيوانات في مدينة كبيرة، ويبدو تطوره في المختبر أقل احتمالا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، "لم يستبعد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، احتمال وجود أصل اصطناعي لفيروس كورونا".

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