عراقجي: إيران في مرحلة انتقالية وعلى الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد.

وحول مسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، قال: "من الممكن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في حال التزمتا بتعهداتهما".

وأضاف: "على أمريكا وبريطانيا ألا يربطوا الجانب الإنساني لتبادل السجناء مع الاتفاق النووي". وتابع: "يجب أن لا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وأن فعلنا قد نخسر التبادل والاتفاق معا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مطلع شهر يوليو الجاري، أن "بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وقال: "هذه القضية تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية محمد جواد ظريف تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وقد أولت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا هذه القضية الأهمية منذ بدء نشاطها والمفاوضات جارية في هذا الصدد، وإذا ما وصلت إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها".