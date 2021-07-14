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وزير خارجية أمريكا يوقع قرارا بإلغاء تجميد أموال إيرانية في دولتين


أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس، أنها سوف تتخلى عن العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية حتى تتمكن طهران من الوصول إلى أموال مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال موقع "فري بيكون" في تقرير له إن ”قرار التخلي عن العقوبات، الذي وقعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يسمح بالإفراج عن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في اليابان وكوريا الجنوبية، لاستخدامها في سداد مبالغ مستحقة لمصدرين إلى إيران من الدولتين".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ”وقع على الإعفاء من العقوبات المتعلقة بعائدات النفط الإيراني؛ من أجل منح اليابان وكوريا الجنوبية _وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة_ مهلة 90 يوما لإتمام المعاملات مع طهران.

وأضاف المتحدث ”الإعفاء لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران، لكنه سيجعل الشركات اليابانية والكورية بأكملها تصدر سلعا وخدمات لم تكن خاضعة للعقوبات قبل تشديدها في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب“.

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