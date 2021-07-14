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النمسا.. المحكمة الدستورية تلغي جميع قيود تشغيل طالبي اللجوء


ألغت المحكمة الدستورية العليا في النمسا، اليوم الأربعاء، كل القيود المفروضة على تشغيل طالبي اللجوء في البلاد.

وأشار الحكم الصادر، إلى أنه يمكن اعتبارا من الآن توظيف طالبي اللجوء ليس فقط كعمال حصاد وعمال موسميين – كما كان سابقا - ولكن في جميع المناطق بشرط استيفاء جميع المتطلبات الأخرى.

ولفت قرار المحكمة الدستورية العليا إلى ضرورة تطبيق نفس القواعد على كل طالبي اللجوء مع ضرورة قيام مكتب العمل بفحص كل حالة بشكل منفرد مع تطبيق المساواة في الفرص بين جميع الدول سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه .

وألزمت المحكمة في قرارها بمنح تصريح العمل فور قبول طلب اللجوء وألا تستمر إجراءات البت في طلب اللجوء أكثر من ثلاثة أشهر.

 

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