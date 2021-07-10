دوي انفجار كبير يهز طهران

أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوي انفجار كبير شمال العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في المدينة، جلال ملكين في تصريح صحفي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأضاف ملكي لاحقا: "تلقينا عددا كبيرا من الاتصالات من مواطنين قرب حديقة ملت شمال طهران حول سماع دوي انفجار لكننا لم نعثر على أي أثر لأي حادثة في تلك المنطقة".

وأضاف: "لم يكشف بعد أسباب الانفجار الذي وقع شمال طهران وما إذا كان قد وقع انفجار فعلا أم لا حيث أن رجال الإطفاء لم يروا أي أثر الانفجار حتى الآن".

وأفادت وكالة "فارس" بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.