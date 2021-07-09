الرئيس الأفغاني: نواجه مرحلة انتقالية صعبة.. قادرون على مواجهة طالبان   

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الخميس، أن بلاده تواجه مرحلة انتقالية صعبة في وقت تستكمل فيه القوات الأمريكية انسحابها، لكنه شدد على أن القوات الحكومية ”قادرة على مواجهة طالبان“.

وقال غني في خطاب ألقاه في كابول:“نشهد واحدة من أكثر مراحل الانتقال تعقيدًا على وجه الأرض“، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاتلي الحركة والجيش للسيطرة على عاصمة ولاية غرب البلاد.

وكانت حركة طالبان نفذت، الأربعاء، هجومًا على عاصمة ولاية بادغيس غرب أفغانستان، في ظل تحرك واسع تشنه الحركة المتشددة على القوات الحكومية، تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وشهدت مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس، قتالًا عنيفًا، بعدما هاجم المسلحون كل الأقاليم المحيطة في الولاية، واستولوا على مقار الشرطة، والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات.