الصفحة الدولية

"طالبان" تسيطر على المعبر الحدودي بين أفغانستان وإيران


أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن حركة "طالبان" الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.

من جانبه، أفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن "طالبان سيطرت على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان"، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن "الحركة سيطرت أيضا على معبر أبو نصر فراهي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جنودا أفغانا لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهرا جنودا إيرانيين ومقاتلين من "طالبان" في المعبر الحدودي "إسلام قلعة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الأفغاني: نواجه مرحلة انتقالية صعبة.. قادرون على مواجهة طالبان   
"طالبان" تسيطر على المعبر الحدودي بين أفغانستان وإيران
بايدن يفجر مفاجأة تخص حركة "طالبان"
قرار صادم .. الإمارات تتجه لاستبدال عطلة الجمعة بالأحد
انفجار عنيف في ميناء جبل علي النفطي في دبي
روسيا تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات ووفيات كورونا
الحكومة الأفغانية و"طالبان" تصدران بيانا حول مفاوضاتهما في طهران
بايدن يُمدد قرارا فرضه ترامب ضد الصين لمدة عام
الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "فيسبوك" و"تويتر"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك