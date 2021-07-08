قرار صادم .. الإمارات تتجه لاستبدال عطلة الجمعة بالأحد

أشارت تقارير مختلفة إلى أن الإمارات قد تنتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا عن الجمعة والسبت، بما يتماشى مع النظام المعمول به لدى الكثير من دول العالم.

وتعمل الإمارات حاليا بنظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع عودة اليوم الأول إلى العمل أيام الأحد، لكن عطلات نهاية الأسبوع تغيرت مرة واحدة من قبل في عام 2006، عندما تحولت إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالية يومي الجمعة والسبت.

وقالت شخصيات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “عطلات نهاية الأسبوع ستتغير”.

من جهته، نشر الكاتب الإماراتي حسين مشربك: “ودعوا يوم الخميس للأبد! التغيير قادم قريبا”.