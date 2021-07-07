الصفحة الدولية

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "فيسبوك" و"تويتر"


أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركتي "فيسبوك" و"تويتر" بسبب قراراتهما منعه من النشر في أعقاب أحداث 6 يناير على الكابيتول الأمريكي.

وأفاد موقع "newsmax" نقلا عن موقع "AXIOS" بأنه سيتم دعم جهود ترامب القانونية في الدعوى القضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسيمن من قبل معهد السياسة الأمريكية أولا، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على إبقاء سياسات ترامب.

وكان موقع "تويتر" علق حساب ترامب بشكل دائم بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف"، فيما أعلن موقع "فيسبوك"، أن حظر حساب ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023، أي لمدة عامين كاملين، حيث سيجري بعد ذلك تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلا.

 

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "فيسبوك" و"تويتر"
مساع كويتية لتسوية الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات
روسيا تسجل أكثر من 23 الف إصابة جديدة بكورونا
تقرير أممي يحذر من كارثة قد تعصف بكوريا الشمالية الشهر المقبل
إيفانكا ترامب في ورطة.. حياتها على وشك الانهيار
نبأ مفرح من الصحة العالمية بشأن كورونا
اغتيال رئيس هايتي "جوفينيل مويس"
قضية خاشقجي من جديد.. اجتماع سعودي أمريكي مرتقب
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك