روسيا تسجل أكثر من 23 الف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 23962 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 23378 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع معظم الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5621 حالة) ومقاطعتها (2531 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1906 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 725 حالة وفاة، مقابل 737 وفاة أمس (ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، فيما تماثل 20067 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و682634 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 140041 حالة وفاة و420674 حالة نشطة وخمسة ملايين و121919 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 153.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 473 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.