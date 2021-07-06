الصفحة الدولية

قضية خاشقجي من جديد.. اجتماع سعودي أمريكي مرتقب


أشار البيت الأبيض إلى أنه يتوقع أن تكون قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على رأس جدول أعمال الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "من المرجح أن تتطرق المحادثات مع الأمير خالد، نجل الملك السعودي سلمان وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، إلى أنه من المقرر أن يصل خالد بن سلمان إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.

وشغل الأمير خالد منصب سفير السعودية لدى واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

 

وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومخاوف الجانب السعودي بشأن محادثات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قضية خاشقجي من جديد.. اجتماع سعودي أمريكي مرتقب
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
الصحة العالمية تعلن استقرار معدلات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين
الأقوى منذ 4 سنوات.. توهج شمسي يضرب الأرض ويعطل التكنولوجيا
سفير إيران في قطر يتحدث عن عملية خطيرة نفذها مرتزقة تابعون لإسرائيل
نقل رئيس وزراء لوكسمبورغ إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا
مصر.. إحالة أوراق 6 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية أدينوا بجريمة ثأر
السعودية.. القبض على مرتشين في الصحة يتلاعبون بفحوصات وشهادات كورونا
أكثر من 700 حالة وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في كندا
هل يضر تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. دراسة تجيب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك