الصفحة الدولية

الصحة العالمية تعلن استقرار معدلات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين


أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند "مستوى عال جدا".

وقال رايان في مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا".

وأشار إلى أن "الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر". وأضاف رايان، أن "هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما في دول أخرى".

وقال إن "ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد حذر من أن العالم في مرحلة خطيرة من الوباء بسبب وجود النسخ المتحورة من كورونا مثل نسخة "دلتا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
الصحة العالمية تعلن استقرار معدلات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين
الأقوى منذ 4 سنوات.. توهج شمسي يضرب الأرض ويعطل التكنولوجيا
سفير إيران في قطر يتحدث عن عملية خطيرة نفذها مرتزقة تابعون لإسرائيل
نقل رئيس وزراء لوكسمبورغ إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا
مصر.. إحالة أوراق 6 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية أدينوا بجريمة ثأر
السعودية.. القبض على مرتشين في الصحة يتلاعبون بفحوصات وشهادات كورونا
أكثر من 700 حالة وفاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في كندا
هل يضر تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. دراسة تجيب
قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء في إقليم كوردستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك