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مصر.. إحالة أوراق 6 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية أدينوا بجريمة ثأر


أحالت محكمة جنايات وأمن الدولة بنجع حمادي في مصر أوراق 6 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في توقيع العقوبة عليهم.

وتعود الواقعة إلى الـ3 من أغسطس 2020 عندما تبلغت الأجهزة الأمنية بمقتل الخطيب أحمد علي وإصابة عطية فارس عطية.

وأشارت التحريات إلى قيام منصور عبد الباقي عبد المجيد وابنه محمد، والمدعوين عبد الشكور عبد العاطي محمد وعبد الفتاح عبد الحكيم محمد وأحمد معتمد أبو الوفا وأحمد عبد الودود عبد المعطي بالاتفاق في ما بينهم على قتل المجني عليه، وتنفيذ نيتهم.

 وأثناء محاولة المصاب إنقاذ حياته، أطلقوا عليه أعيرة نارية مما أدى إلى إصابته، وذلك على خلفية خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليهم بدائرة قرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت.

وفور صدور حكم محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ بنجع حمادي غيابيا بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، كلف اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أجهزة البحث الجنائي والأمن العام  بقنا بسرعة ضبط المتهمين.

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مصر.. إحالة أوراق 6 محكومين بالإعدام لمفتي الجمهورية أدينوا بجريمة ثأر
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