قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في محافظة اربيل نتيجة القصف التركي المكثف على تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الكهرباء انقطعت عن قرى "زارگـلي"، و"بوکریسکان"، و"ليوژە" في حدود ناحية "ورتي" بسبب القصف المكثف الذي شنّته الطائرات الحربية التركية".

واضاف البيان، أن "الطائرات الحربية التركية قصفت في الساعة 11:30 دقيقة من مساء أمس سفوح جبل قنديل مما الحق أضراراً جسيمةً في شبكة الكهرباء الوطنية في المنطقة".