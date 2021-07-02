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السعودية تقترب من تسجيل نصف مليون اصابة بكورونا


تقترب المملكة العربية السعودية، من تخطي حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا، بعد مضي قرابة 490 يوما على تسجيل أول حالة إصابة بتاريخ 2 اذار 2020.

وبحسب آخر أرقام كورونا في المملكة التي أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فإن "إجمالي الإصابات بلغ 489126 حالة، المتعافون منهم 469120 حالة، وحالات الوفاة 7832 حالة وفاة".

كما كشفت الوزارة أن "عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة".

وعلى صعيد متصل، "فقد تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 18 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة".

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