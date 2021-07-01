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تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيساً للسلطة القضائية في إيران


عين قائد الثورة الإسلامية في ​إيران اية الله العظمى السيد ​علي الخامنئي​، اليوم الخميس، حجة الاسلام والمسلمين الشيخ ​غلام حسين محسن إيجئي​، رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لإبراهيم رئيسي​ الذي إنتُخِب رئيساً للبلاد في حزيران الماضي.

وكان إيجئي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقاً منصب المتحدث بإسمها، وعمل كذلك مدعياً عاماً لإيران ما بين العامين 2009 و2013، وقبلها عمل وزيراً للإستخبارت في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى (2005- 2009). كما عمل إيجئي رئيساً لمحكمة رجال الدين الخاصة، وهو حالياً عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

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تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيساً للسلطة القضائية في إيران
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