الصفحة الدولية

أردني يقاضي وزارة الصحة على حقنه بجرعتي كورونا مختلفتين


أكد المواطن الأردني داوود فايز العزام نيته مقاضاة وزارة الصحة ولجنة المطاعيم، على خلفية خطأ طبي تمثل في حقنه بجرعة ثانية من لقاح كورونا مخالفة للأولى التي تلقاها في وقت سابق.

وحسب العزام البالغ 26 عاما، تسبب إعطاؤه جرعة مغايرة عن الجرعة الأولى، بأعراض مختلفة أبرزها "التلعثم في الكلام وعدم التوازن في المشي".

وقال شقيقه: "داوود، تلقى الجرعة الأولى من المطعوم الصيني في نهاية مايو الماضي، وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ الـ20 من يونيو، إلا أنه لم يذهب بالموعد المحدد بسبب تزامن الموعد مع يوم زفافه".

وأضاف: "داوود ذهب إلى مركز التطعيم في مدينة الحسن الرياضية بإربد بتاريخ الـ27 من يونيو، وتم إعطاؤه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء المطاعيم".

وتابع: "بعد أن تلقى شقيقي المطعوم تم تدقيق اسمه على المنصة ليفاجؤوا بأن نوع المطعوم مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى، ولم تقم الكوادر الصحية بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد بأنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية".

وأشار إلى أن "شقيقه ذهب إلى المنزل وبدأ يعاني من ارتفاع في الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، مما اضطره إلى مراجعة مستشفى "الأميرة بسمة"، وتم إعطاؤه المسكنات ولم يتم تشخيص حالته الصحية".

وأكد العزام أنه تم تقديم شكوى رسمية لمديرية صحة إربد قبل 3 أيام، وأن "الحالة الصحية لشقيقه تزداد سوءا في ظل عدم متابعة حالته الصحية، حيث تم الاكتفاء بأخذ صورة للدماغ وإعطائه خافضا للحرارة".

وأوضح العزام أن "شقيقه قبل تلقيه للجرعة الثانية كان بوضع صحي طبيعي ولم يكن يعاني من أي مشاكل في النطق، وكان زفافة قبل 5 أيام، إلا أنه وبعد تلقيه للجرعة الثانية أصحبت حالته الصحية سيئة".

من جانبه، قال مدير صحة إربد رياض الشياب، إن "مواطنا تقدم بشكوى رسمية إلى المديرية يدعي فيها بتلقيه مطعوما مغايرا لمطعوم الجرعة الأولى".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة تحقيق من الرقابة الداخلية وقسم كورونا"، لافتا إلى أن "المواطن ذهب إلى مركز التطعيم في موعد مغاير للموعد الذي تلقاه عبر الرسالة النصية".

وأشار إلى أن هناك أياما تكون فقط مخصصة لنوع معين من المطاعيم وللجرعة الثانية، لافتا إلى أن "لجنة التحقيق تبحث ما إذا كان المواطن تلقى مطعوما مغايرا أم لا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موجة الحر تحرق كندا وتجلي مئات السكان من منازلهم
توجيه تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" لشركة فرنسية وفّرت معدات تجسس لحكومة القذافي
أردني يقاضي وزارة الصحة على حقنه بجرعتي كورونا مختلفتين
موسكو: حدوث تقدم كبير في مباحثات فيينا بين طهران وواشنطن لاستئناف خطة العمل الشاملة
المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء
السعودية تسجل 1534 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا
الكويت.. القبض على شبكة نصب دولية تخترق الحسابات البنكية
بسبب كورونا.. "انهيار وشيك" للمنظومة الصحية في تونس
الاردن: محكمة امن الدولة ترفض طلب استدعاء 3 أمراء كشهود في قضية "الفتنة"
وفاة وزير الدفاع الامريكي الاسبق دونالد رامسفيلد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك