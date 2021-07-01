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موسكو: حدوث تقدم كبير في مباحثات فيينا بين طهران وواشنطن لاستئناف خطة العمل الشاملة


أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى حدوث تقدم كبير في المحادثات التي جرت في فيينا نحو تنسيق تسلسل الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة وإيران لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "خلال هذه الأشهر الثلاثة، تمكنت الوفود من إحراز تقدم كبير في الاتفاق على معايير وطرق عملية استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث تمكنت من تحديد تسلسل الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى طريقة تثبيت الالتزامات ذات الصلة والتحقق منها".

ولفتت إلى أنه "تجدر الإشارة، وللأسف، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، بعد أن أعلنت عن رغبتها في العودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تتخذ بعد أي خطوات عملية تشير إلى التخلي عن المسار الهدام للتصرفات السابقة".

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

 وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.

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