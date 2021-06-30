الصفحة الدولية

لافروف: يجب إشراك قيادة "الجيش الوطني" وممثلي النظام السابق في التسوية الليبية


دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية بما في ذلك قيادة "الجيش الوطني الليبي" وممثلي النظام السابق في البلاد.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أغلو، عقب محادثات بينهما اليوم الأربعاء في أنطاليا: "أكدنا دعمنا للجهود التي يتم اتخاذها في مصلحة التوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربنا عن الاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة التي تم تشكيلها في مارس هذا العام في إجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر".

وتابع لافروف: "نريد أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الخريف الماضي بجنيف، الأمر الذي يشمل تشكيل أسس قانونية للإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات، ويجب القيام بذلك في غضون الجدول الزمني المحدد للتمكن من تنظيم التصويت في أواخر ديسمبر، مثلما اتفق الليبيون بأنفسهم على ذلك".

وأردف: "النقطة الثانية تتمثل في ضمان إشراك كل قوى المجتمع الليبي دون أي استثناء في عملية التسوية السياسية النهائية، ما يشمل قيادة الجيش الوطني الليبي والممثلين عن النظام السابق الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير بين الشعب الليبي".

وشدد لافروف على "الأهمية المبدئية لجعل الليبيين ملاكا لبلادهم وضمان وحدة أراضي ليبيا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن روسيا أيدت بشكل كامل البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني باعتباره حافزا هاما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية.  

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لافروف: يجب إشراك قيادة "الجيش الوطني" وممثلي النظام السابق في التسوية الليبية
بسبب الحرارة.. ارتفاع حصيلة وفيات كندا إلى 69 شخصا
اجراء يفضح مزاعم رئيس كوريا الشمالية بعدم تفشي كورونا في بلاده
غوتيريش يدعو واشنطن لرفع أو استثناء العقوبات المفروضة على إيران
بريطانيا ترصد 20479 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا
إيران: لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
استقالة رئيس وزراء السويد بعد أسبوع من حجب الثقة عنه
الصين تلقح مليارا و 120 مليونا من مواطنيها ضد كورونا
معهد أمريكي يتحدث عن صدور حكم بإعدام الأمير السعودي فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز
بريطانيا تسجل 14876 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك