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غوتيريش يدعو واشنطن لرفع أو استثناء العقوبات المفروضة على إيران


دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الى رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران المتعلقة بالاتفاق النووي عام 2015.

وفي تقرير ل‍مجلس الأمن الدولي، دعا أنطونيو غوتيريش واشنطن إلى "تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي"، حيث أن مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا يبحث تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.

وأضاف غوتيريش، "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة"، كما دعا المسؤول الدولي إيران إلى "العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".

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