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إيران: لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


أكدت ايران، اليوم الثلاثاء، أنه في حال عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون علاقة إيران مع الوكالة على أساس اتفاقية الضمانات، وأنها لن تقبل بالتزامات خارج ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية"، مشيرا إلى أنه "يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا، عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا"، بحسب روسيا اليوم

وأردف: "لم نتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن ندرس كل الخيارات".

وأضاف ربيعي: "لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج"، مؤكدا أن "طهران اتخذت قرارها بشأن مباحثات فيينا، وأنه يتعين على الطرف المقابل، بخاصة واشنطن، اتخاذ قراره".

وأكمل: "أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران"، لافتا إلى أن "طهران تفاوضت على كل ما ينبغي التفاوض عليه، وأن المواقف واضحة للطرفين، وحان الوقت للطرف المقابل لاتخاذ القرار".

 

وتابع: "هناك توافق في فيينا على رفع العقوبات عن الطاقة والبنوك و التأمين وغير ذلك".

 

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