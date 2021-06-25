المتحور "دلتا" ينتشر كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم

حذر خبراء،اليوم الجمعة، من أن المتحور"دلتا" من فيروس كورونا قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، وينتشر المتحور "دلتا" كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم خصوصاً بريطانيا.

ويقدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومراقبتها أنه من المتوقع أن يتسبب "دلتا" 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع اب و90% بنهاية الشهر نفسه.

أما في الولايات المتحدة فارتفعت الحالات الإيجابية من 10% في 5 حزيران إلى 35% الأسبوع الماضي.

ويعتبر هذا المتحور أكثر عدوى من متحور "ألفا" بنسبة 40% إلى 60%، وهو بدوره أكثر عدوى من السلالة السابقة المسؤولة عن الموجة الأولى من الإصابات في أوروبا.

ويرى فريق من الباحثين الفرنسيين أن نسبة تسارع انتقال العدوى لهذا المتحور بين 50% و80% وذلك وفقاً لدراسة لم تنشر نتائجها بعد تستند إلى أرقام المنطقة الباريسية.

من جهته، حذر المركز الأوروبي من "أي تراخٍ خلال فصل الصيف للتدابير غير الطبية التي كانت مطبقة مطلع تموز ما قد يؤدي إلى زيادة سريعة وكبيرة لعدد الحالات اليومية من كل الفئات العمرية".