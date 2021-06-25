سماحة السيد الخامئني : : علينا تثمين مفخرة تصنيع اللقاح الوطني المضاد لكورونا

أكد قائد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، بعد تطعيمه اليوم الجمعة الجرعة الاولى من لقاح "كوفو ايران بركت" المضاد لكورونا المصنع محلياً ، انه ينبغي الافتخار بهذا اللقاح الوطني.

وثمّن قائد الثورة، عقب تطعيمه الجرعة الاولى من لقاح "كوفو ايران بركت" جهود الباحثين والعلماء الايرانيين الشبان بتصنيع هذا اللقاح الذي حاز مؤخرا على ترخيص التطعيم حيث باتت ايران من بين 6 بلدان في العالم منتجة للقاحات كورونا.

ونوه الى ان المسؤولين صنعوا هذه المفخرة بفضل تجاربهم ومعارفهم وجهودهم العلمية والعملية.

واشاد بجهود وزير الصحة وجميع الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد ورئيس مؤسسة أوامر الامام الخميني (رض) محمد مخبر وزملائه حيث أبدوا الاخلاص والابتكار والاقتدار في هذا الموضوع.

واشار الى التأكيدات المتتالية عليه بالتلقيح منذ عدّة أشهر، موضحاً انه لم يكن راغبا في التطعيم بلقاح اجنبي وانتظر اللقاح ايراني المضاد لكورونا مؤكدا على ضرورة تثمين هذه المفخرة الوطنية.

وتساءل عن السبب في عدم استخدام الامكانيات الداخلية في الوقاية والعلاج طالما كانت متاحة.

ونوه الى عدم وجود أي اشكال في استخدام اللقاحات الاجنبية الى جانب اللقاح الايراني الا انه ينبغي تثمين اللقاح المصنع محليا والاشادة بجهود جميع العلماء الشبان الناشطين وجميع المراكز والمؤسسات الفاعلة في انتاجه.

ولفت قائد الثورة الى تأكيده بتطعيم اللقاح الايراني في موعده الطبيعي حيث تم تطعيم معظم المواطنين من فئته العمرية ممن يزيدون على ثمانين عاماً.

وأكد على ضرورة توثيق المقالات العلمية ونشر بحوث ذات صلة باللقاح الايراني من أجل اطلاع شعوب العالم على الانجاز الوطني الكبير الى جانب الانتاج السريع وفي الوقت المناسب للقاح.