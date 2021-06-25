لم تسجل اصابة لاكثر من اسبوع .. دولة اوروبية تبدأ رفع جميع قيود كورونا

أعلنت أيسلندا رفع جميع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك بعد نجاحها في تقليص معدلات العدوى وتعزيز حملة التطعيم ضد الفيروس.

وقال وزير الصحة سفاندس سفافارسدوتير في مؤتمر صحفي بالعاصمة ريكيافيك، اليوم الجمعة، إنه سيتم رفع جميع قيود مكافحة فيروس كورونا اعتبارا من السبت، وذلك بعد 15 شهرا من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ضمن قيود أخرى.

ولم تسجل أيسلندا أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأكثر من أسبوع.

كما تحقق حملة التطعيم في البلاد نجاحًا مماثلًا ، حيث تلقى ما يقرب من 90 في المئة من سكان الجزيرة الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فإن أيسلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 360 ألف نسمة، تعد واحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات إصابة لمدة أسبوعين لفترة طويلة، كما أن سرعة حملة التطعيم في أيسلندا تفوقت على جميع الدول الأعضاء الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.