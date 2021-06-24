انتحار جون مكافي مطور تكنلوجيا محاربة فيروسات الحاسوب

أغلبية مستخدمي أجهزة الكمبيوتر حول العالم، تعاملوا في وقت من الأوقات مع نظام "مكافي" الشهير لمكافحة الفيروسات، لكن الرجل الرائد في هذا المجال، جون مكافي، لم يكن بقوة برنامجه "الثوري".

جاءت الأخبار الصادمة الأربعاء، عندما أعلن عن انتحار جون مكافي، مطور التكنولوجيا الثوري، الذي غير شكل برامج الكمبيوتر للأبد.

وقال محامي المطور التكنولوجي جون مكافي إن موكله، الأميركي الجنسية، مات منتحرا في سجن بمدينة برشلونة، الأربعاء، بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال خافيير فيلابا محامي مكافي، إن رائد برامج الحماية من الفيروسات الإلكترونية شنق نفسه بعدما أجهز عليه الإحباط بعد 9 أشهر أمضاها في السجن.