تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل في البحر الأسود

نفت وزارة الدفاع الوطني التونسية مشاركتها في مناورات بحرية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي بالبحر الأسود.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله نقلا عن وسائل إعلام أجنبية بخصوص مشاركة عنصر من جيش البحر التونسي في المناورة، لا أساس له من الصحة.

وكان أمين عام الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، وجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد في وقت سابق من اليوم، طالبه فيها بتوضيح مشاركة الجيش التونسي في مناورات مشتركة بالبحر الأسود مع الجيش الإسرائيلي.