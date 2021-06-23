"نيويورك تايمز": العملاء السعوديون الذين قتلوا خاشقجي تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن "العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة".

وأوضحت الصحيفة أن "أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة "واشنطن بوست"، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضافت أن "التدريب قدمته شركة "تير 1 غروب" الأمنية ومقرها أركنسو، وتملكها شركة الأسهم الخاصة "سيريبروس كابيتال مانجمت"، حمل طبيعة دفاعية وصمم لحماية الزعماء السعوديين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن "منظمة حقوقية دعت أعضاء في الكونغرس إلى إثارة مزاعم بشأن تعاون القاهرة مع فريق اغتيال خاشقجي، خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن هذا الأسبوع".

وأكدت مصادر برلمانية أمريكية أن "هناك تحضيرات تجري لذلك".

وقبل أيام، نشر موقع "ياهو نيوز" الأمريكي تقريرا قال فيه إن "طائرة سعودية تقل أعضاء من فريق اغتيال خاشقجي توقفت بالقاهرة، في أكتوبر 2018، حيث حصلت على عقاقير محظورة استخدمت في قتل الصحفي السعودي"، فيما لم يصدر عن القاهرة تعقيب على تلك المزاعم.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن" (منظمة حقوقية مقرها واشنطن)، إن "التقارير التي تفيد بتقديم السلطات المصرية العقاقير القاتلة التي استخدمت في إعدام خاشقجي صادمة".