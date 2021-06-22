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رئيس إيران الجديد: حكومتي سيكون محورها "العدالة"


قال الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن "العدالة" ستكون محور حكومته المقبلة، فيما تعهد باتخاذ قرارات جديدة وسريعة للحد من تفشي كورونا.

وقال رئيسي في كلمة له، تابعتها السومرية نيوز، إن "الحكومة في النظام الإسلامي هي خادمة للشعب، وعلى الجميع أن يعلم بأن جميع المسؤولين في إيران وأعضاء حكومتي ينبغي أن يبذلوا جهودهم لخدمة الشعب الإيراني".

وأضاف "لن نسمح بضياع حقوق الشعب الإيراني والعدالة ستكون المحور في عمل حكومتي".

وتابع "سنتخذ قرارات سريعة لتطعيم الشعب الإيراني ضد وباء كورونا للحد من تضرر شرائح الشعب جراء الجائحة".

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