روحاني: استعدوا لتدفق أرصدة النقد الاجنبي المجمدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الاجنبي المجمدة في الخارج على البلاد، وذلك على وقع قرب التوصل لاحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية.

جاء ذلك لدى ترأس روحاني اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الذي تضمن استعراض البنك المركزي الايراني تقريرا حول التمهيدات المتبعة لتفعيل الارصدة المجمدة في الخارج في عجلة السوق المالية للبلاد وذلك في أعقاب الرفع المفترض للحظر.

وشدد روحاني على ضرورة الاستعداد لتدفق الارصدة المجمدة على عمليات التبادل المالي، مكلفا البنك المركزي والاجهزة المعنية بالتخطيط لتسريع وتيرة توفير السلع الاساسية والمواد الاولية للانتاج المحلي، وأيضا تسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو انعاش قطاع الانتاج.