إيران.. فوز تحالف قوى الثورة الإسلامية في انتخابات مجلس بلدية طهران

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الإيرانية فوز قائمة مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية عن التيار المحافظ، في الدورة السادسة من انتخابات مجلس بلدية طهران التي جرت الجمعة.

وحققت اللائحة فوزا كاسحا على اللائحة التي قدمها التيار الإصلاحي، ما يعني عودة هيمنة المحافظين على مقاعد بلدية طهران، بعد أن سيطر عليها الإصلاحيون والمعتدلون خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شغل محسن هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني، منصب رئيس بلدية طهران لأربع سنوات.

ويترأس لائحة "مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية" المحافظ مهدي جمران، كما وتضم اللائحة نرجس سليماني، نجلة قاسم سليماني، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني.