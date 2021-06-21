تركيا ترفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن إلغاء حظر التجول المفروض في البلاد في إطار تدابير مكافحة كورونا، اعتبارا من مطلع تموز المقبل.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي ب‍أنقرة، إلى سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أردوغان على إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مشيرا إلى أن "تركيا تصدرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد المحصنين ضد كورونا مقارنة بعدد السكان".

وقال أردوغان: "نهدف لإتاحة التطعيم بلقاح كورونا لكافة مواطنينا فوق 18 عاما في غضون بضعة أسابيع".