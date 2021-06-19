الانتخابات الرئاسية الايرانية: همتي ورضائي يباركون لاية الله ابراهيم رئيسي

هنأ المرشحان الرئاسيان عبدالناصر همتي ومحسن رضائي، اليوم السبت، ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الاسلامية الايرانية رغم عدم اعلان النتائج الرسمية لغاية الآن.

وجاء في بيان اصدره رضائي، اتقدم بالتهنئة لقائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني، ومنتخب الشعب الاخ الفاضل آية الله الحاج سيد ابراهيم رئيسي، بهذه الملحمة المهيبة، داعيا الباري تعالى له بالمزيد من النجاحات في هذه المسؤولية المهمة والحساسة.

من جهته هنأ المرشح الرئاسي عبدالناصر همتي في بيان، ابراهيم رئيسي، بالقول " نأمل بان تتمكن حكومة رئيسي في ظل تدابيرها واجراءاتها في الساحتين الداخلية والدولية بقيادة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي، من تحقيق المزيد من الرفعة للجمهورية الاسلامية الايرانية وتحسين المعيشة والحياة المترافقة مع الاستقرار والرخاء للشعب الايراني العظيم.

وتم اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.