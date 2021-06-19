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الرئيس روحاني يبارك لمنتخب الشعب


بارك الرئيس حسن روحاني لمنتخب الشعب في الانتخابات الرئاسية الثالث عشرة (ابراهيم رئيسي) مشيرا الى انه نظرا الى عدم اعلان النتائج الرسمية حتى الان وامتثال للقانون فأنه سيؤخر التهنئة الرسمية رغم وضوح الشخص الذي حصل على العدد الكافي من الاصوات وحاز على اراء الشعب.

وفي كلمته بجلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت ، أعرب روحاني عن شكره وتقديره للشعب الايراني لمشاركته الفاعلة في الانتخابات وقال : ان الشعب الايراني الواعي لم يصغ في هذه المرحلة التاريخية الحساسة الى كلام اعداء الجمهورية الاسلامية، وجعل من يوم أمس الجمعة يوما حافلا بالنشاط والحيوية من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات.

كما اعرب روحاني عن تقديره لوزارة الصحة لاجراءاتها الناجحة في يوم الانتخابات ، اضافة الى التزام المواطنين بالتعليمات الصحية بنسبة 95 بالمئة.

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