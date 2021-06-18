الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
إيران: مجلس صيانة الدستور الإيراني: تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية
وكالة انباء براثا
53
2021-06-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: مجلس صيانة الدستور الإيراني: تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية
اردوغان يلعب على حبال الناتو وروسيا..
الامم المتحدة.. انطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة
الصحة العالمية: دلتا كورونا سيكون الوباء السائد بسبب سرعة انتشاره المرعبة
هدية من طراز خاص منحها بايدن لبوتين خلال القمة التي جمعتهما
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، و الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
المحكمة الأميركية العليا ترفض إلغاء "أوباما كير"
ترامب يعلق على قمة بايدن وبوتين: كانت ناجحة لكن ليس للولايات المتحدة
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يؤيد سحب "استخدام القوة" من البيت الأبيض
الصين وطالبان علاقة الى العلن
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
مصر.. بلاغ عاجل ضد الوهابي محمد حسين يعقوب استغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات
240
دراسة تؤكد: فيروس كورونا كان موجودا قبل ظهوره في الصين!
178
الصين وطالبان علاقة الى العلن
166
زعيم كوريا الشمالية يؤكد تأزم الوضع الغذائي في بلاده
159
هدية من طراز خاص منحها بايدن لبوتين خلال القمة التي جمعتهما
152
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1724.14
الجنيه المصري
93.2
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
عبدالنبي الجبوري
: تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع
:
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب
: لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع
:
المدينة الآثمة..!
فاعل خير
: السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع
:
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير
: كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع
:
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن
: مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع
:
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن
: يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع
:
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد
: لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع
:
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed
: هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع
:
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي
: هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع
:
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير
: في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع
:
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
فيسبوك