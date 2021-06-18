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الصحة العالمية: دلتا كورونا سيكون الوباء السائد بسبب سرعة انتشاره المرعبة


صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن "دلتا كورونا" وهي السلالة التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم وسيكون الوباء السائد بسبب سرعة انتشاره المرعبة.

وقالت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ "كورونا" ماريا فان كيركوف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن "هذه السلالة انتشرت في أكثر من 80 دولة، وأظهرت المتغيرات المثيرة للقلق زيادة في قابلية الانتقال".

وأعلنت المنظمة، الشهر المنصرم، أن متغير دلتا يمثل "متغيرا مثيرا للقلق"، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع بترقية تصنيفها للدلتا من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق".

وأكدت كيركوف أن "الانتشار يعني أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، ما يعني إمكانية انتشاره بسهولة أكبر".

وكان عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون أشيش جها، أكد أن "متغير دلتا أكثر عدوى بكثير من أي متغير رأيناه خلال هذا الوباء بأكمله".

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الصحة العالمية: دلتا كورونا سيكون الوباء السائد بسبب سرعة انتشاره المرعبة
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