الصفحة الدولية

هدية من طراز خاص منحها بايدن لبوتين خلال القمة التي جمعتهما


اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في جنيف في 16 يونيو/حزيران أن يقدم له نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه، من صنع شركة أميركية.

وقال رئيس "راندولف إنجنييرينغ" بيتر فاسكيفيتس إنه "فوجئ" برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

وأضاف لوكالة فرانس برس "كان يوم عمل اعتيادي إلى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلا شديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل" واصفا هذا اللحظة بانها "مفرحة جدا".

وتابع: "إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها فرصة كهذه؟"

ويضع العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات، وربما يستخدمها قريبا الرئيس الروسي.

وقد أبرمت الشركة عقدا مع الجيش الأميركي منذ عام 1978 وتزوده شهريا بحوالي 25 ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم.

يتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم "كونكورد" في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر 6 أسابيع.

تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، الواقعة في شمال شرق البلاد، وقد تأسست الشركة في 1973 وتفاخر على موقعها الإلكتروني "بقيمها العائلية الأميركية" ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الولايات المتحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هدية من طراز خاص منحها بايدن لبوتين خلال القمة التي جمعتهما
 فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، و الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
المحكمة الأميركية العليا ترفض إلغاء "أوباما كير"
ترامب يعلق على قمة بايدن وبوتين: كانت ناجحة لكن ليس للولايات المتحدة
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يؤيد سحب "استخدام القوة" من البيت الأبيض
الصين وطالبان علاقة الى العلن
مصر.. بلاغ عاجل ضد الوهابي محمد حسين يعقوب استغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات
لقاء يذيب جليد الارباك.. اتفاقات مهمة في قمة بوتن - بايدن
سلطنة عمان تسجل 3 إصابات بالفطر الأسود
زعيم كوريا الشمالية يؤكد تأزم الوضع الغذائي في بلاده
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
فيسبوك