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فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، و الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وكالة انباء براثا
30
2021-06-18
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فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، و الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
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